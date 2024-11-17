Суспільство

Зеленський пообіцяв підписати законопроєкт щодо реєстрованих партнерств
17 Листопада 2024 18:08
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зеленський, лгбт
Володимир Зеленський на зустрічі з представниками органів студентського самоврядування 16 листопада 2024 / Фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський обіцяє підписати законопроєкт про інститут реєстрованих партнерств, якщо його ухвалить Рада.

Він ствердно відповів на питання, чи підпише він законопроєкт щодо створення в Україні інституту реєстрованих партнерств для одностатевих і різностатевих пар.

Згідно з проєктом, реєстроване партнерство – це зареєстрований у певному порядку добровільний сімейний союз двох повнолітніх осіб однієї або різної статі відповідно до норм Сімейного кодексу. Водночас, реєстроване партнерство не є шлюбом, а проживання осіб однією сім’єю не є реєстрованим партнерством, якщо такий союз не зареєстровано.

Після держреєстрації партнери отримують статус близьких родичів, а саме – членів сім’ї першого ступеня спорідненості, незалежно від того, чи проживають вони фактично разом і чи ведуть спільно домашнє господарство.

Реєстрація партнерства проводитиметься після 10-ти днів з дня подання відповідної заяви, а розірвання можливе як за спільною заявою, так і за волевиявленням однієї зі сторін.

Законопроєкт передбачає положення про можливість реєстрації партнерства за відсутності однієї особи або поза органом реєстрації актів цивільного стану (наприклад, коли партнер є військовослужбовцем).

Станом на 14 березня 2023 року законопроєкт надано для ознайомлення профільного комітету. Більше ніякого руху документа не було.


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Зеленський пообіцяв підписати законопроєкт щодо реєстрованих партнерств
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