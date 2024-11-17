Зеленський пообіцяв підписати законопроєкт щодо реєстрованих партнерств

Президент України Володимир Зеленський обіцяє підписати законопроєкт про інститут реєстрованих партнерств, якщо його ухвалить Рада.

Він ствердно відповів на питання, чи підпише він законопроєкт щодо створення в Україні інституту реєстрованих партнерств для одностатевих і різностатевих пар.

Зеленский сказал,что подпишет законопроект о гражданских партнерствах,когда его примет Рада



Документ предлагает определить,что партнерство— семейный союз 2 совершеннолетних лиц одного или разного пола, в основе которого лежит взаимоуважение и взаимные права и обязанности



🤡🤡🤡 pic.twitter.com/DLSHWLfjuo — Ученик Штирлица2 (@hd7PR5YZbN59013) November 17, 2024

Згідно з проєктом, реєстроване партнерство – це зареєстрований у певному порядку добровільний сімейний союз двох повнолітніх осіб однієї або різної статі відповідно до норм Сімейного кодексу. Водночас, реєстроване партнерство не є шлюбом, а проживання осіб однією сім’єю не є реєстрованим партнерством, якщо такий союз не зареєстровано.

Після держреєстрації партнери отримують статус близьких родичів, а саме – членів сім’ї першого ступеня спорідненості, незалежно від того, чи проживають вони фактично разом і чи ведуть спільно домашнє господарство.

Реєстрація партнерства проводитиметься після 10-ти днів з дня подання відповідної заяви, а розірвання можливе як за спільною заявою, так і за волевиявленням однієї зі сторін.

Законопроєкт передбачає положення про можливість реєстрації партнерства за відсутності однієї особи або поза органом реєстрації актів цивільного стану (наприклад, коли партнер є військовослужбовцем).

Станом на 14 березня 2023 року законопроєкт надано для ознайомлення профільного комітету. Більше ніякого руху документа не було.