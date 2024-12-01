Політика

Зеленський: Понад 500 авіабомб і 120 ракет за тиждень — Україна тримає удар
1 Грудня 2024 12:15
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зеленський, ппо
28 листопада ворог наніс удари по Шосткинській громаді на Сумщині. В результаті атаки значних руйнувань зазнало приміщення одного з об’єктів цивільної інфраструктури / Фото ДСНС

Президент Володимир Зеленський розповів про масштаб російських атак на Україну цього тижня та подякував силам ППО і міжнародним партнерам за підтримку.

За словами президента, лише за останній тиждень Росія застосувала:

  • Понад 500 керованих авіабомб.
  • Майже 660 ударних дронів.
  • Близько 120 ракет різних типів.

Минулої ночі сили ППО збили понад 30 ударних безпілотників, знову захищаючи українців від повітряного терору.

“Жодна країна світу не стикалася з подібними атаками щодня протягом такого довгого часу. Наша держава встояла, наші Збройні Сили продовжують битися з агресором, наші люди працюють задля сильної України”, — підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що разом із міжнародними партнерами Україна є силою, яка змусить Росію до справедливого миру та відновлення безпеки у Європі.

Росія посилила повітряні атаки наприкінці осені, використовуючи керовані авіабомби, ударні дрони й ракети. Українська система ППО продовжує протидіяти цим загрозам, зокрема за підтримки західної техніки та озброєння.


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Зеленський: Понад 500 авіабомб і 120 ракет за тиждень — Україна тримає удар
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