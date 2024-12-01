Зеленський: Понад 500 авіабомб і 120 ракет за тиждень — Україна тримає удар

Президент Володимир Зеленський розповів про масштаб російських атак на Україну цього тижня та подякував силам ППО і міжнародним партнерам за підтримку.

За словами президента, лише за останній тиждень Росія застосувала:

Понад 500 керованих авіабомб .

. Майже 660 ударних дронів .

. Близько 120 ракет різних типів.

Минулої ночі сили ППО збили понад 30 ударних безпілотників, знову захищаючи українців від повітряного терору.

“Жодна країна світу не стикалася з подібними атаками щодня протягом такого довгого часу. Наша держава встояла, наші Збройні Сили продовжують битися з агресором, наші люди працюють задля сильної України”, — підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що разом із міжнародними партнерами Україна є силою, яка змусить Росію до справедливого миру та відновлення безпеки у Європі.

Росія посилила повітряні атаки наприкінці осені, використовуючи керовані авіабомби, ударні дрони й ракети. Українська система ППО продовжує протидіяти цим загрозам, зокрема за підтримки західної техніки та озброєння.