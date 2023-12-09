Політика

Зеленський полетів в Аргентину до Мілея

9 Грудня 2023 22:03
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зеленський, аргентина

Президент України відправився з офіційним візитом до Аргентини. Про це він повідомив у Telegram.

“Дорогою до Аргентини зустрівся з Прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде. Ця зустріч стала першою в історії двосторонніх відносин між нашими країнами”, – написав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Володимир Зеленський відвідає інавгурацію президента Аргентини Хав’єра Мілея, яка відбудеться у неділю, 10 грудня.

Оглядачі називають таку поїздку сильним політичним жестом щодо регіону, оскільки це може бути перший візит Зеленського до Латинської Америки з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Мілей запросив президента України відвідати Аргентину під час телефонної розмови після перемоги на виборах та запропонував, щоб його країна стала місцем можливого регіонального саміту щодо війни.


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