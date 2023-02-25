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Зеленський показав кімнату, у якій живе з початку війни

25 Лютого 2023 14:41
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війна, зеленський

Президент Володимир Зеленський уперше показав, де саме живе з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України.  

У фільмі журналіста Дмитра Комарова гарант провів екскурсію своїм помешканням на Банковій, продемонстрував мілітарі-гардероб та фото, яке стоїть у нього на робочому столі. 

Як відомо, 24-го лютого зранку президент одразу ж поїхав на Банкову. Пізніше до нього приїхала дружина та діти, яким було небезпечно залишатися вдома. 

Відтоді Зеленський живе в одній із кімнат ОП. 

Також президент показав свій гардероб, на який в перші дні повномасштабної війни змінив свій діловий костюм. Є тут і піджак, який чекає на перемогу України, щоби його власник до нього повернувся

“У мене було те, в чому я їздив на фронт, у мене тут є маленький гардероб. Там однаковий одяг просто”, – зазначив Зеленський.

На зауваження Комарова про те, що за рік війни Зеленський дуже змінився зовні, особливо очі, президент відповів: “Очам наказувати не можу, вже як є, так є”. 


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