Зеленський показав кімнату, у якій живе з початку війни

Президент Володимир Зеленський уперше показав, де саме живе з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України.

У фільмі журналіста Дмитра Комарова гарант провів екскурсію своїм помешканням на Банковій, продемонстрував мілітарі-гардероб та фото, яке стоїть у нього на робочому столі.

Як відомо, 24-го лютого зранку президент одразу ж поїхав на Банкову. Пізніше до нього приїхала дружина та діти, яким було небезпечно залишатися вдома.

Відтоді Зеленський живе в одній із кімнат ОП.

Також президент показав свій гардероб, на який в перші дні повномасштабної війни змінив свій діловий костюм. Є тут і піджак, який чекає на перемогу України, щоби його власник до нього повернувся

“У мене було те, в чому я їздив на фронт, у мене тут є маленький гардероб. Там однаковий одяг просто”, – зазначив Зеленський.

На зауваження Комарова про те, що за рік війни Зеленський дуже змінився зовні, особливо очі, президент відповів: “Очам наказувати не можу, вже як є, так є”.