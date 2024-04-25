Зеленський поговорив з канцлером казначейства Британії 

Президент України поспілкувався із канцлером казначейства Великої Британії Джеремі Гантом щодо заходів для розширення обмежувальних заходів проти РФ.

Про це Зеленський повідомив у Телеграмі за підсумками розмови.

“Зустрівся з Канцлером казначейства Великої Британії Джеремі Гантом. Дякуємо за найбільший пакет оборонної допомоги від Великої Британії на суму пів мільярда фунтів стерлінгів”, – написав Зеленський.

Як повідомили в Офісі Президента, глава держави відзначив рішення Великої Британії збільшити фінансування оборонних потреб уряду Сполученого Королівства до 2,5% ВВП.

«Дякую вам за такий крок, за рішення, яке не лише сприятиме допомозі Україні надалі, а й посилить безпеку у Європі. Воно дуже важливе. Було б добре, якби й інші європейські держави збільшили свої видатки на оборону. Це б суттєво зміцнило обороноздатність Європи перед лицем імовірних викликів», – зауважив Президент.

Сторони також приділили особливу увагу санкційній політиці.

“Важливо розширювати обмежувальні заходи проти Росії та унеможливлювати обхід санкцій”, – наголосив Зеленський.

Він також подякував народу, уряду, Прем’єр-міністру та парламенту Великої Британії за підтримку України з перших днів російського вторгнення.

«Високо цінуємо партнерство між нашими державами. Важливо, що першу угоду про співробітництво у сфері безпеки ми підписали саме зі Сполученим Королівством», – сказав Володимир Зеленський.