Політика

Зеленський поговорив з генсеком ООН і запевнив його у гарантіях продбезпеки

31 Жовтня 2022 21:41
4
хліб

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Сторони обговорили ситуацію з зерновою угодою.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

“Підтвердили прихильність України зерновій угоді. Ми готові залишатися гарантом продовольчої безпеки. Поінформував про наслідки нової хвилі ракетного терору та ядерний шантаж РФ. Реакція миру та ООН має бути жорсткою”, – зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство оборони Росії виступило з черговою заявою щодо зернової угоди та висунуло низку умов до України. Зокрема Москва хоче, щоб українські Збройні сили не атакували Чорноморський флот. До тих пір обіцяє блокувати коридори.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
31 Жовтня 2022 21:16
22

У поліції Фінляндії немає фактів контрабанди зброї з України

31 Жовтня 2022 20:30
87

На Херсонщині за три хвилини збито два “Алігатори”
31 Жовтня 2022 20:05
148

Москва передумала виходити з “зернової угоди”, але рух суден заблокувала
31 Жовтня 2022 19:41
138

Росіяни розстріляли два цивільних буксира – дві людини загинули
31 Жовтня 2022 18:50
30

Кабмін ухвалив проект бюджету на 2023 рік до другого читання

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Цивилизация: проверка на вшивость 

Александр КИРШ

Китай теряет редчайшую возможность очень существенно увеличить свою территорию

Віталій ПОРТНИКОВ

Мощи князя Потемкина

Александр КИРШ

Исторический феномен: нашествие на коленях

Александр КИРШ

Народ и доллар: новая политика нового НБУ

Іван ВАРЧЕНКО

Операція прикриття

усі думки