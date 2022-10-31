Зеленський поговорив з генсеком ООН і запевнив його у гарантіях продбезпеки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Сторони обговорили ситуацію з зерновою угодою.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

“Підтвердили прихильність України зерновій угоді. Ми готові залишатися гарантом продовольчої безпеки. Поінформував про наслідки нової хвилі ракетного терору та ядерний шантаж РФ. Реакція миру та ООН має бути жорсткою”, – зазначив він.

Провів перемовини з Генеральним секретарем ООН @antonioguterres. Підтвердив відданість 🇺🇦 зерновій угоді. Ми готові залишатися гарантом 🌎 продовольчої безпеки. Поінформував про наслідки нової хвилі ракетного терору та ядерний шантаж РФ. Реакція світу та 🇺🇳 має бути жорсткою! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 31, 2022

Нагадаємо, сьогодні Міністерство оборони Росії виступило з черговою заявою щодо зернової угоди та висунуло низку умов до України. Зокрема Москва хоче, щоб українські Збройні сили не атакували Чорноморський флот. До тих пір обіцяє блокувати коридори.