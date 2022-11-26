Зеленський оголосив про початок міжнародної програми Grain from Ukraine

Президент України Володимир Зеленський у День пам’яті жертв Голодомору оголосив про започаткування програми Grain from Ukraine, метою якої є забезпечення зерном бідних країн Азії та Африки.

Як повідомив глава української держави на саміті з продовольчої безпеки International Summit of Food Security у Києві, Україна є одним із гарантів світової продуктової безпеки і виконуватиме свої обов’язки всупереч російському вторгненню.

За його словами, прикладом цього є Чорноморська зернова ініціатива, яка розблокувала постачання зерна через українські порти у Чорному морі.

Однак Зеленський додав, що ця програма не працює на повну потужність, оскільки РФ намагається затягнути рух суден. Так, у Босфорській протоці стоїть близько 80 суден.

Для цього і було запущено ініціативу Grain from Ukraine, яка, за словами президента України, “дозволить нагодувати близько 5 мільйонів людей у ​​бідних країнах”. Насамперед йдеться про Ефіопію, Судан, Південний Судан, Сомалі, Ємен, Конго, Кенію та Нігерію.

«Ми запрошуємо до цієї гуманітарної ініціативи, гуманітарної програми інші держави та соціально відповідальний бізнес. І радий сьогодні оголосити, що у день старту у Grain from Ukraine приєдналися 20 країн. І буде більше», – наголосив він.

“Наша гуманітарна ініціатива Grain From Ukraine разом із діючою зерновою експортною ініціативою є абсолютно своєчасними й потужними відповідями на створену Росією загрозу.

Вірю, що нашої спільної відповіді – України та партнерів – буде достатньо, щоб зняти гостроту продовольчої кризи і врятувати мільйони людей від голоду, а отже, десятки країн – від соціального хаосу”, – заявив Зеленський.