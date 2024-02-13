Політика

Зеленський подякував Сенату США за підтримку законопроєкту про допомогу Україні

13 Лютого 2024 15:22
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зеленський, сша
Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський подякував американським сенаторам за підтримку законопроєкту про оборонні видатки, який передбачає допомогу для України в розмірі 60 млрд доларів.

“Є позитив зі Сполучених Штатів: щойно Сенат проголосував за продовження підтримки нашої країни, наших воїнів. Рішення, заради якого ми дуже багато працювали. Рішення, якого очікували не лише ми, а й багато інших народів, зокрема у Європі. Світ, який чекає, що американське лідерство й надалі буде твердим і допомагатиме захищати життя та берегти свободу. Це дійсно додає впевненості та мотивації”, – заявив Зеленський у відеозверненні.

Глава держави подякував, зокрема, лідеру більшості в Сенаті Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу за ухвалене рішення.

“Дякую кожному з 70 сенаторів, які проголосували позитивно. Україна дуже це цінує”, – додав президент.

“Це був перший крок, далі – Палата представників, голосування конгресменів там. Очікуємо на позитивне рішення. Сподіваємося на принципову підтримку”, – сказав Зеленський.


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