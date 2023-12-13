Політика

Зеленський подякував королю Норвегії за підтримку

13 Грудня 2023 18:42
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зеленський, норвегія

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Осло з королем Норвегії Гаральдом V.

Про це він розповів у Телеграмі.

“Осло. Аудієнція в Короля Норвегії Гаральда V. Дякую норвезькому народу, уряду й парламенту за потужну гуманітарну, фінансову та військову допомогу нашій країні”, – сказав Зеленський.

Як зазначається на сайті Президента, глава Української держави високо оцінив особисту підтримку з боку королівської родини українських громадян, які знайшли в Норвегії прихисток від війни.

«Ваш візит до центру розміщення українських біженців у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну став надзвичайно потужним сигналом підтримки нашого народу з боку Норвегії. Дякуємо Вашій Величності за це», – наголосив Зеленський.

Крім того, у Королівському палаці відбулася зустріч Президента України та Короля Норвегії Гаральда V з Президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.


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