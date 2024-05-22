Зеленський планує взяти участь у заходах до Дня висадки союзників у Нормандії, – Politico

Президент України Володимир Зеленський має намір відвідати наступного місяця святкування Дня висадки союзників у Нормандії, а потім зустріч “Великої сімки” в Італії.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела, знайомі з планами глави держави.

“Україна відчайдушно потребує постійної підтримки та уваги світової спільноти, і ця поїздка дала б йому час поспілкуватися зі світовими лідерами, включно з президентом Джо Байденом, щоб обстоювати інтереси своєї країни”, – зазначило видання.

Обидва джерела Politico також наголосили, що графік українського президента завжди може змінитися.