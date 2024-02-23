Політика

Зеленський планує відвідати Вірменію

23 Лютого 2024 20:42
читать на русском →
зеленський, вірменія
Володимир Зеленський / ОПУ

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом збирається відвідати Вірменію – повідомляють місцеві ЗМІ.

Про це повідомило вірменське медіа Factor.am з посиланням на джерело, пише УП.

За даними співрозмовника видання, зараз готується візит президента України до Вірменії, але дата візиту остаточно не підтверджена.

Наразі ведуться переговори з українською стороною щодо термінів поїздки.

Очікується, що Зеленський буде в Єревані в березні.

Тимчасовий повірений у справах України у Вірменії Валерій Лобач не підтвердив, але й не спростував цю інформацію.

Коли його спитали, про можливий вплив російсько-української війни на Південний Кавказ, він відповів: “Насправді зараз є багато що сказати, але я поки нічого не можу сказати. Через кілька днів ви почуєте новини. Зі свого боку скажу, що Україна готова підтримати Вірменію. Не розкриваючи дужок… ви побачите через кілька днів”, – сказав він.

На запитання журналіста, чи має він на увазі можливий візит Зеленського, Валерій Лобач відповів: “Можу тільки сказати, що весна принесе багато позитивних подій у Вірменію”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Лютого 2024 20:18

ЗСУ збили розвідувальний російський літак А-50
23 Лютого 2024 19:51

На польському кордоні через протести аграріїв заблоковані шість пунктів пропуску – Клименко
23 Лютого 2024 19:11

Атака “Шахедів” на Дніпро: кількість загиблих зросла до двох
23 Лютого 2024 18:45

Шмигаль заявив, що зустріч з представниками уряду Польщі на кордоні не відбулась
23 Лютого 2024 18:24

Зеленський зустрівся з делегацією американських сенаторів у Львові  
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
усі думки