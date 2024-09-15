Політика

Зеленський: План перемоги України складається з чотирьох основних пунктів
15 Вересня 2024 20:18
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зеленський, перемога
Володимир Зеленський і Фарід Закарія під час спілкування у Києві / Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що має план перемоги України, він містить чотири ключові пункти й один пункт, який стосується періоду після війни. Про це глава держави розповів в інтерв’ю для програми GPS Фаріда Закарії на CNN, передає LIGA.net.

За словами Зеленського, він покаже свій план президенту Сполучених Штатів Джо Байдену під час візиту до Нью-Йорка.

“Мова про безпеку. Мова про геополітичне місце України. Мова про дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для нас. І про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, але які, вважаю, будуть цікавими. Але я думаю, це основне”, – сказав президент, не розкриваючи деталей.

Він додав, що якщо Байден підтримає цей план і його команди зможуть запропонувати ще щось, що посилить позиції України, Київ буде готовий до цього.

“Путін і схожі на нього міжнародні злочинці не мають отримати змогу розділити світ і з’їсти його шматками. Нам потрібне спільне вміння захищатися”, – підкреслив президент.

Також Зеленський заявив про готовність показати свій план кандидатам у президенти США – Дональду Трампу і Камалі Гарріс. Президент заявив, що багато речей залежать і від рішень Конгресу США, тож має намір поділитися планом з американськими законодавцями.


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