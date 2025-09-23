Зеленський після зустрічі з Трампом: це була дуже добра, конструктивна зустріч

Президент України Володимир Зеленський підсумував переговори з президентом США Дональдом Трампом під час пресконференції після зустрічі на полях Генасамблеї ООН.

«Це була дуже добра, конструктивна зустріч. Дуже важливо, що ми обговорювали, я не буду ділитися всіма деталями. Президент США знає деталі, я думаю він знає більше деталей ніж раніше», — заявив Зеленський.

Він зазначив, що Трамп поступово зрозумів: інформація, яку йому надавав Путін, «була далекою від правди на полі бою». «Тепер він довіряє набагато більше мені», — додав глава держави.

Зеленський підкреслив, що Путін не чекатиме завершення війни в Україні, а намагатиметься поширити її на країни НАТО. За його словами, Трамп погодився з такою оцінкою.

Президент також торкнувся ролі Китаю у конфлікті: «Ми не бачимо бажання з боку Китаю закінчити цю війну. Вони не зацікавлені».

Окремо він зупинився на темі енергетичної залежності Європи від російських ресурсів: «Я знаю складнощі повʼязані з логістикою енергоресурсів і їх доставкою до певних країн, тому вони шукають дешеві способи отримати ці ресурси. Але їм доведеться сплатити в десятки разів більше, заплатити своєю незалежністю. Словаччина готова шукати альтернативу, але премʼєр Угорщини Орбан не готовий. Я думаю, що це помилка».