Політика

Зеленський після візиту до Іспанії відвідає Португалію

27 Травня 2024 19:41
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зеленський, Португалія
Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський 28 травня відвідає Португалію на запрошення керівництва цієї країни.

Про це повідомили у канцелярії глави Португалії Марселу Ребелу де Соузи.

Візит спрямований на поглиблення добрих відносин між Україною та Португалією. Особливу увагу приділять зміцненню співробітництва у сфері безпеки та оборони.

Португалія має намір підтвердити прихильність до суверенітету та територіальної цілісності України, а також збереження політичної, військової, фінансової та гуманітарної підтримки Києва.


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