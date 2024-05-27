Зеленський після візиту до Іспанії відвідає Португалію

Президент Володимир Зеленський 28 травня відвідає Португалію на запрошення керівництва цієї країни.
Про це повідомили у канцелярії глави Португалії Марселу Ребелу де Соузи.
Візит спрямований на поглиблення добрих відносин між Україною та Португалією. Особливу увагу приділять зміцненню співробітництва у сфері безпеки та оборони.
Португалія має намір підтвердити прихильність до суверенітету та територіальної цілісності України, а також збереження політичної, військової, фінансової та гуманітарної підтримки Києва.