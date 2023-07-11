Політика

Зеленський підвів підсумки першого дня саміту НАТО

11 Липня 2023 21:23
91
читать на русском →
зеленський, нато, саміт

Президент Володимир Зеленський підвів підсумки першого дня свого візиту до Вільнюса на саміт НАТО.

Про це він написав у соцмережах.

“Завтра продовжимо нашу роботу у Вільнюсі. Наша оборона – перший пріоритет. І я вдячний партнерам за готовність робити нові кроки. Більше зброї для наших воїнів – більше захисту життя для всієї України”, – каже глава держави.

Зеленський сподівається, що привезе до України “нові важливі інструменти захисту”.

Крім того, у середу, 12 липня, в президента України заплановані двосторонні зустрічі – з американськими, канадськими, німецькими, британськими, нідерландськими, японськими та іншими партнерами.

“Заплановане й перше інавгураційне засідання Ради Україна – НАТО”, – підсумував глава держави.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Липня 2023 21:54
45

Депутатці зі ’’Слуги Народу’’ оголосили підозру: допомагала незаконно перетинати кордон 
11 Липня 2023 21:23
91

Зеленський підвів підсумки першого дня саміту НАТО
11 Липня 2023 20:15
103

Німеччина офіційно відмовилась постачати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus
11 Липня 2023 19:39
70

’’НАТО дасть Україні безпеку. Україна зробить НАТО сильнішим” – Зеленський емоційно виступив у Вільнюсі
11 Липня 2023 19:19
80

Зрадник з Кіровоградщини воював проти ЗСУ у лавах ПВК ’’Вагнер’’
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины
Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів
Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают
Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни
Александр КИРШ

США — конечно, Главная страна мира, но Украина — в мире важнее
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
усі думки