Зеленський підвів підсумки першого дня саміту НАТО

Президент Володимир Зеленський підвів підсумки першого дня свого візиту до Вільнюса на саміт НАТО.

Про це він написав у соцмережах.

“Завтра продовжимо нашу роботу у Вільнюсі. Наша оборона – перший пріоритет. І я вдячний партнерам за готовність робити нові кроки. Більше зброї для наших воїнів – більше захисту життя для всієї України”, – каже глава держави.

Зеленський сподівається, що привезе до України “нові важливі інструменти захисту”.

Крім того, у середу, 12 липня, в президента України заплановані двосторонні зустрічі – з американськими, канадськими, німецькими, британськими, нідерландськими, японськими та іншими партнерами.

“Заплановане й перше інавгураційне засідання Ради Україна – НАТО”, – підсумував глава держави.