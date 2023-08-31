Суспільство

Зеленський підтвердив застосування далекобійної зброї по території Росії

31 Серпня 2023 14:23
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Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що українська далекобійна зброя успішно влучила у ворожу ціль за 700 км.

Про це він сказав 31 серпня після щоденного селектору.

Так, президент заслухав доповіді різних міністерств України. Зокрема, у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості поінформували про власне виробництво зброї.

“Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів!” – повідомив Зеленський.

Найімовірніше, йдеться про аеродром у Пскові, де 30 серпня було знищено чотири російські літаки Іл-76. Тоді на військовому аеродромі приблизно за 700 км від України пролунали вибухи і розгорілася масштабна пожежа. Пропагандисти нарікали, що її не могли ліквідувати через довготривалу атаку.


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