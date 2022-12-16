Політика

Зеленський підтвердив, що російські війська зайшли в Бахмут

16 Грудня 2022 20:43
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бахмут

Президент України Володимир Зеленський фактично підтвердив, що російські війська зайшли на околиці Бахмуту.

У своєму щоденному відеозверненні він сказав:

“Слава всім нашим воїнам, які героїчно відбивають усі намагання російських найманців закріпитися в Бахмуті! 17-та окрема танкова бригада, 46-та окрема аеромобільна бригада – слава вам, хлопці!
Слава всім, хто воює за Україну!”

Раніше бійці ЗСУ повідомили, що росіяни просунулися на східній околиці Бахмута.

Так, станом на 14 грудня в районі Забахмутка (східна окраїна міста) росіянам вдалося просунутися: “незначно, але трохи пролізли”. “Всі інші рубежі тримаються”, – повідомив боєць ЗСУ.


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