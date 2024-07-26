Економіка

Зеленський підписав закони про звільнення від мит обладнання для енергетики
26 Липня 2024 22:02
електроенергія, податок

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 26 липня, підписав зміни до податкового та митного кодексів про звільнення від мита та сплати ПДВ імпортного обладнання для енергетики та виробництва та/або ремонту машин розмінування.

Про це зазначено на сайті Верховної Ради в картках законів №11258 та 11259.

Згідно з законами, при ввезенні в Україну звільняють від сплати мита та ПДВ такі товари:

  • електрогенераторне обладнання;
  • обладнання для вітро та сонячної генерації;
  • акумулятори (крім акумуляторів малої потужності);
  • обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам;
  • обладнання для протимінної діяльності.

Під час обговорення у Верховній Раді до переліку також додали спеціальні тактичні навушники для військових.

Автори закону зазначають в пояснювальній записці до законів, що ухвалені норми діятимуть на період дії воєнного стану в Україні.


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