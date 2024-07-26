Зеленський підписав закони про звільнення від мит обладнання для енергетики

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 26 липня, підписав зміни до податкового та митного кодексів про звільнення від мита та сплати ПДВ імпортного обладнання для енергетики та виробництва та/або ремонту машин розмінування.

Про це зазначено на сайті Верховної Ради в картках законів №11258 та 11259.

Згідно з законами, при ввезенні в Україну звільняють від сплати мита та ПДВ такі товари:

електрогенераторне обладнання;

обладнання для вітро та сонячної генерації;

акумулятори (крім акумуляторів малої потужності);

обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам;

обладнання для протимінної діяльності.

Під час обговорення у Верховній Раді до переліку також додали спеціальні тактичні навушники для військових.

Автори закону зазначають в пояснювальній записці до законів, що ухвалені норми діятимуть на період дії воєнного стану в Україні.