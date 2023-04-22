Політика

Зеленський підписав закон про заборону пропаганди російської імперської політики

22 Квітня 2023 12:51
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зеленський, закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії”, який встановлює заборону на поширення символіки російської імперської політики на всій території України.

Про це повідомляє сайт Верховної Ради України

Станом на 21 квітня Зеленський підписав законопроєкт №7253 “Про внесення змін до Закону України “Про географічні назви” щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України”.

У початковій версії новини йшлося, що Зеленський підписав закон “Про географічні назви”, який “забороняє географічні назви, пов’язані з Росією”.

Насправді йдеться про остаточну версію закону під назвою “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії”.

Також у новині йшлося про суть законопроєкту, ухваленого в першому читанні, після чого він був значно розширений і змінений.

Закон набуває чинності через три місяці після його опублікування, за цей час Кабінет міністрів має підготувати нормативну базу для реалізації його положень.


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