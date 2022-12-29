Політика

Зеленський підписав Закон “Про медіа”

29 Грудня 2022 19:36
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закон

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про медіа”. Про це зазначається в картці документа на сайті Верховної Ради України.

“Повернуто з підписом Президента”, – повідомляється в графі “дати та стан проходження” законодавчого акту.

Документ визначає правові засади діяльності в Україні суб’єктів у сфері медіа, а також засади державного управління, регулювання та нагляду у цій сфері.

Крім того, закон впроваджує у законодавче поле поняття онлайн-медіа та передбачає для них добровільну реєстрацію, яка гарантуватиме засобу масової інформації законодавчий захист.

Законопроєкт 13 грудня цьогоріч підтримали 299 народних депутатів, і він став третім та заключним етапом з виконання зобов’язань стосовно кандидатства України в ЄС. Раніше парламент ухвалив закони про нацменшини, а також затвердив конкурсний відбір суддів Конституційного суду.


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