Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень ВЛК з 24 лютого 2022 року

Президент Володимир Зеленський 12 вересня підписав указ про перевірку всіх рішень військово-лікарських комісій, які були ухвалені з 24 лютого 2022 року.
Про це повідомляється на сайті глави держави.
Відтак, Зеленський ввів у дію відповідне рішення Ради національної безпеки й оборони від 30 серпня 2023 року “Про військово-лікарську експертизу в ЗСУ”. Контроль за перевіркою ВЛК президент поклав на секретаря РНБО Олексія Данілова.
Перевірку пройдуть лише ті рішення військово-лікарських комісій, які були ухвалені з 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії.
У разі виявлення фактів необґрунтованого прийняття рішень ВЛК їх мають переглянути та за необхідності проінформувати правоохоронні органи.