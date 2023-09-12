Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень ВЛК з 24 лютого 2022 року

Президент Володимир Зеленський 12 вересня підписав указ про перевірку всіх рішень військово-лікарських комісій, які були ухвалені з 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Відтак, Зеленський ввів у дію відповідне рішення Ради національної безпеки й оборони від 30 серпня 2023 року “Про військово-лікарську експертизу в ЗСУ”. Контроль за перевіркою ВЛК президент поклав на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Перевірку пройдуть лише ті рішення військово-лікарських комісій, які були ухвалені з 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії.

У разі виявлення фактів необґрунтованого прийняття рішень ВЛК їх мають переглянути та за необхідності проінформувати правоохоронні органи.