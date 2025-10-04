Зеленський підписав три нові пакети санкцій проти РФ: хто у списку

Сьогодні, 4 жовтня, Президент України Володимир Зеленський підписав три нові пакети санкцій проти Росії. Обмеження стосуються російських підприємців, військової промисловості та компаній, пов’язаних з нафтовим сектором РФ.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу президента.

“Ми продовжуємо нашу комплексну політику тиску на Росію. Ми будемо це й надалі координувати з нашими партнерами. Вже зараз багато українських напрацювань ідуть в основу санкцій наших партнерів. Розраховуємо на синхронізацію наших санкцій з партнерами”, – заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Перший указ спрямований на продовження дії санкцій, які були запроваджені 2023 року на два роки. До списку увійшли компанії, пов’язані з підсанкційними російськими олігархами Петром Авеном, Михайлом Фрідманом та Андрієм Косоговим.

У другому указі – санкції проти 33 фізичних і 27 юридичних осіб, що спрямовані на послаблення військово-промислового потенціалу Росії та унеможливлення доступу до критичних технологій.

Під обмеження потрапили виробники дронів, авіаційних двигунів та оптичних приладів, а також постачальники імпортних технологій і компонентів до РФ в обхід санкцій. Серед компаній у другому пакеті, зокрема:

“Хардберрі Русфактор”, що виготовляє безпілотники й системи протидії БпЛА та розробляє нейромережеві системи розпізнавання техніки для автоматичного цілевказання;

завод “Юпітер”, який виробляє оптичні та оптико-електронні прилади, приціли та мікрооптику для стрілецької зброї;

оптико-механічне конструкторське бюро “Валдай”, що випускає оптику, прилади нічного бачення та FPV-дрони з тепловізійними системами;

китайська Шеньчжень Вейляо Інтернешнл Трейд Ко., пов’язана з постачанням компонентів для виробництва БпЛА на потреби підсанкційного заводу “Алабуга”, який займається виготовленням ударних дронів типу Shahed (“Герань”).

Третій указ президента запроваджує санкції проти чотирьох фізичних й трьох юридичних осіб, пов’язаних з нафтовим сектором РФ та фінансують продовження війни.

“Через різні бізнес-структури вони намагалися проникнути в українську фінансову систему, створюючи ризики прихованого впливу на банківську сферу. Зокрема, санкції запроваджені проти гендиректора “Нєфтєавтоматіки” та цієї компанії, а також проти гендиректора Курганського заводу хімічного машинобудування та самого заводу”, – сказано на сайті ОП.