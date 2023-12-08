Політика

Зеленський підписав чотири євроінтеграційні закони

8 Грудня 2023 19:20
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зеленський, закон

Український президент Володимир Зеленський сьогодні, 8 грудня, підписав чотири важливі євроінтеграційні закони.

За даними нардепа Ярослава Железняка, президент сьогодні підписав кілька важливих законів, що допоможуть Україні під час вступу в Європейський союз. Зокрема це закони:

  • 10203-1 – збільшення на 300 людей склад НАБУ;
  • 10262 – можливість НАЗК перевіряти майна набуте до публічної служби;
  • 10288-1 – щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах;
  • 10060 – про незалежність САП.

За словами Железняка, за збільшення штату НАБУ на 300 осіб у другому читанні проголосувало 332 нардепи, за можливість перевірки Національним агентством із запобігання корупції майна чиновників, придбаного до служби – 308 депутатів, а 317 нардепів підтримали документ про нацменшини


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