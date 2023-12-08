Зеленський підписав чотири євроінтеграційні закони

Український президент Володимир Зеленський сьогодні, 8 грудня, підписав чотири важливі євроінтеграційні закони.

За даними нардепа Ярослава Железняка, президент сьогодні підписав кілька важливих законів, що допоможуть Україні під час вступу в Європейський союз. Зокрема це закони:

10203-1 – збільшення на 300 людей склад НАБУ;

10262 – можливість НАЗК перевіряти майна набуте до публічної служби;

10288-1 – щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах;

10060 – про незалежність САП.

За словами Железняка, за збільшення штату НАБУ на 300 осіб у другому читанні проголосувало 332 нардепи, за можливість перевірки Національним агентством із запобігання корупції майна чиновників, придбаного до служби – 308 депутатів, а 317 нардепів підтримали документ про нацменшини