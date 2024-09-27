Зеленський підбив підсумки свого візиту до США

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки візиту до Сполучених Штатів Америки.

Сьогодні, після всіх перемовин, українська делегація вирушає додому, повідомив президент у вечірньому звернені.

Під час візиту Україна представила Америці план перемоги і пояснила кожен пункт у ньому.

“Тепер на рівні наших команд ми будемо працювати, щоб наповнити кожен крок, кожне наше рішення. Сильні позиції для України – це швидший мир. Усе ключове для України – на столі у партнерів, усе розглядається”, – сказав президент.

Серед ключових пунктів Зеленський виділив:

далекобійність;

оборонний пакет;

санкції проти Росії;

кроки щодо російських активів.

Тепер, за словами президента, Україна готується до зустрічі в Німеччині у межах “Рамштайну”, де разом із партнерами продовжиться обговорення пунктів плану перемоги.

Також очільник держави розповів деталі зустрічей та розмов з кандидатами в президенти США Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

“Як ми від початку й прагнули, План перемоги був представлений обом кандидатам у президенти. Зустріч із віцепрезиденткою Камалою Гарріс учора, довга розмова. І сьогодні – Дональд Трамп, розмова майже годину. Для України важливо, щоб Америка розуміла Україну безпосередньо. Саме так і є. Цю російську війну треба закінчувати, і закінчувати справедливо, щоб жоден агресор не робив більше такого, як Росія”, – сказав Зеленський.

Також президент розповів про зустрічі в Конгресі США, де за його словами є повна підтримка України.

“Обидві партії, обидві палати. Вдячний усім сенаторам, усім членам Палати представників за розмови, за дружні поради та за питання, які справді дають змогу досягти важливих результатів, нашої спільної сили та миру завдяки силі”, – підсумував український лідер.