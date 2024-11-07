Зеленський під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти розповів про що говорив з Трампом

Під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті президент Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС “не обійматися з Путіним” та наголосив, що концепція “мир завдяки силі” вже не раз доводила свою реалістичність та ефективність.
Зеленський також поділився враженнями після розмови з новообраним президентом США Дональдом Трампом.
“Це була хороша, продуктивна розмова. Звісно, ми ще не можемо знати, якими будуть його конкретні дії. Але сподіваємося, що Америка стане сильнішою. Саме така Америка потрібна Європі. А сильна Європа — це те, що потрібно Америці. Це той зв’язок між союзниками, який слід цінувати і якого не можна втратити”, – сказав Зеленський.
Основні тези Зеленського на саміті Європейської політичної спільноти:
- Північна Корея зараз, по суті, веде війну у Європі. Північнокорейські солдати намагаються вбивати наших людей на європейській землі.
- З часу липневого саміту Європейської політичної спільноти в Британії було багато розмов про необхідність піддатися Путіну, відступити, піти на якісь “поступки”. І дехто з присутніх тут рішуче виступав за те, щоб Україна пішла на “поступки” перед Путіним. Це є неприйнятним для України та самогубством для всієї Європи. А що ж далі? Чи має Європа шукати прихильності Кім Чен Ина в надії, що він теж дасть Європі спокій?
- Росія почала цю війну не тому, що їй потрібно більше території. Росія має більше землі, ніж будь-хто. Вона хотіла глобальної влади, спершу – контролю над Україною, а потім – над усіма вами, як це було колись за радянського чи імперського правління.
- Ми захищаємося не від російських слів, а від російських нападів. Тому нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах. Обійми з Путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше.
- Рахунок за цю війну треба виставляти росіянам, а не Україні. Щоб Росія більше не могла висувати свої фальшиві претензії всім навколо – від країн Балтії до Балкан. Будь-яка країна, будь-який лідер, що поважає міжнародне право й сидить за цим столом, має розуміти, що хижаки завжди вимагають щораз більшої й більшої здобичі.
- Під час цієї війни ми побачили неспроможність певних європейських підходів. Наприклад, що ближче країна до Росії, то слабшою стає концепція нейтралітету.
- Російська держава не цінує ні людей, ні моралі – вона цінує тільки гроші. І тому для них це також буде уроком, коли російські активи працюватимуть на Україну… І зараз замість того, щоб шукати причини для затягування рішень, необхідно знайти механізм, як спрямувати кошти в Україну, щоб вони якомога швидше почали працювати.
- Ми всі знаємо, що Росія все ще отримує достатньо прибутку від продажу нафти, щоб продовжувати війну. Росія все ще уникає санкцій і купує компоненти для дронів і ракет по всьому світу.