Зеленський під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти розповів про що говорив з Трампом

Під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті президент Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС “не обійматися з Путіним” та наголосив, що концепція “мир завдяки силі” вже не раз доводила свою реалістичність та ефективність.

Зеленський також поділився враженнями після розмови з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

“Це була хороша, продуктивна розмова. Звісно, ми ще не можемо знати, якими будуть його конкретні дії. Але сподіваємося, що Америка стане сильнішою. Саме така Америка потрібна Європі. А сильна Європа — це те, що потрібно Америці. Це той зв’язок між союзниками, який слід цінувати і якого не можна втратити”, – сказав Зеленський.

Основні тези Зеленського на саміті Європейської політичної спільноти: