Зеленський окреслив “очевидне завдання”, яке треба вирішити на Харківському напрямку

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні особливу увагу приділив Харківському напрямку, де тривають оборонні бої на значній частині прикордонної смуги.

За його словами, є села, які фактично із «сірої зони» стали зоною ведення бойових дій, і окупанти намагаються в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування.

“Я хочу подякувати нашим воїнам, які утримують позиції та знищують окупанта. Артилерія, дрони – усі, хто задіяний, і задіяний влучно, – я вам дякую. Завдання наше очевидне: треба завдати окупанту якнайбільших втрат”, – зазначив Зеленський.

Він також додав, що ситуація на інших напрямках бойових дій не менш загострена. “Власне, задум ударів на Харківщині в тому, щоб розтягнути наші сили та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися”, – зазначив він.

Як підкреслив голова держави, Покровський напрямок попри все – найбільш жорсткий. Тільки за цю добу там відбулося вже 30 бойових зіткнень. “Наші воїни достойно відповідають окупанту і роблять усе можливе, часто й неможливе, щоб стримувати російські штурми і відповідати – відповідати окупанту вогнем”, – заявив Зеленський.