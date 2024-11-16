Політика

Зеленський оцінив стан української ППО як “непоганий”
16 Листопада 2024 11:08
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зеленський, ппо
Володимир Зеленський під час інтерв’ю на Українському Радіо / Скріншот відео

Президент Володимир Зеленський під час інтерв’ю Українському радіо заявив, що Україна перебуває “в непоганому положенні” у плані протиповітряної оборони, хоча Росія продовжує здійснювати комбіновані атаки.

“Вони продовжуватимуть комбіновані удари, накопичують сили, нарощують виробництво… Для чого це все? Безумовно, блекаути спричиняють невдоволення серед людей і в суспільстві загалом”, — сказав президент.

Зеленський наголосив, що Україна домовилася з союзниками щодо постачання ракет для систем Patriot, NASAMS, HAWK, IRIS-T та інших.

Президент зазначив, що він щоденно отримує інформацію від розвідки, яка попереджає про активність противника, і підкреслив, що країна готується до можливих майбутніх атак, особливо в контексті захисту енергетичної інфраструктури.


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