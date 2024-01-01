Політика

Зеленський обговорив з Трюдо постачання додаткових систем NASAMS

1 Січня 2024 20:44
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зброя, канада, допомога

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Про це інформує Офіс президента.

Співрозмовники привітали один одного з Новим роком та обговорили питання посилення безпеки України, яка за останні дві доби вчергове зазнала масованої повітряної атаки з боку Росії.

Володимир Зеленський поінформував Джастіна Трюдо про наслідки російських ударів ракетами та безпілотниками «Шахед» по українських містах та селах. Зафіксовано влучання у цивільні об’єкти в Сумській, Одеській, Львівській, Київській і Полтавській областях. Є загиблі й поранені серед мирних жителів, зокрема й діти. Лише за вечір перед Новим роком і новорічну ніч сили ППО України знищили понад 80 «шахедів».

Президент України подякував Прем’єр-міністру Канади за готовність допомагати в посиленні українського повітряного щита, зокрема постачанням додаткових систем «Насамс» і ракет до них.

Сторони також обговорили роботу над безпековими гарантіями. Домовилися, що команди України й Канади найближчим часом активізують двосторонній діалог заради відповідної угоди.

Співрозмовники також приділили увагу підготовці четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав у межах реалізації Української формули миру. Зустріч відбудеться в середині січня у швейцарському Давосі. Володимир Зеленський подякував Джастіну Трюдо й Канаді за відповідну підтримку на глобальному рівні зусиль України.

Крім того, Глава держави висловив вдячність за готовність Канади зберегти оборонну та фінансову підтримку України у 2024 році. Володимир Зеленський наголосив, що наша держава надзвичайно цінує кожен прояв підтримки з боку Канади.


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