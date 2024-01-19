Політика

Зеленський обговорив з президентом ОАЕ взаємодію в реалізації формули миру

19 Січня 2024 18:34
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Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

“Подякував за підтримку українського суверенітету й територіальної цілісності та за сприяння в обміні полоненими. Повернення людей додому – пріоритет для України, тому розраховуємо на подальшу активну роль Еміратів”, – заявив він.

Зеленський додав, що Україна також вдячна за гуманітарну допомогу.

“Минулого тижня ми отримали велику партію – понад півтори тисячі – генераторів. В умовах російського повітряного терору така допомога критична”, – заявив він.

Крім того, лідери двох країн обговорили можливість довготривалої фінансової підтримки з боку ОАЕ, а також взаємодію в реалізації формули миру. До того ж Зеленський розповів про початок підготовки до Глобального саміту миру та запросив ОАЕ приєднатися до процесу.

“Голос країн Затоки для нас важливий”, – підкреслив Зеленський.


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