Політика

Зеленський обговорив з президентом Латвії виробництво та постачання боєприпасів

24 Листопада 2023 19:48
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зеленський, латвія

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі своїм латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом, який 24 листопада приїхав до України з візитом.

Про це глава держави повідомив під час відеозвернення.

“Говорили про оборонну підтримку України, наших воїнів. Про сталість такої підтримки. Обговорили виробництво та постачання боєприпасів — артилерії, калібр 155, — а також питання щодо “Медеваків” — спеціальних броньованих машин для евакуації наших поранених воїнів”, — розповів Зеленський.

Президент висловив вдячність Латвії за незмінну підтримку всієї роботи стосовно початку переговорів про вступ України у Євросоюз.

“Я поінформував про виконання нашою державою рекомендацій ЄК та нашу готовність до політичного рішення в грудні, яке було обіцяне європейською стороною і яке відкриває процес переговорів. Очікуємо на це рішення і на виконання ЄС обіцянки. Детально обговорили механіку підготовки відповідного рішення”, — додав глава держави.


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