Політика

Зеленський обговорив з прем’єром Греції підготовку до саміту Україна-Балкани

29 Січня 2024 15:15
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греція, зеленський

Президент Володимир Зеленський 29 січня провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, щоб скоординувати спільні міжнародні зусилля.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

“Обговорили підготовку до другого саміту Україна-Балкани. Подякував Греції за участь у 4-й зустрічі радників у Давосі й запросив приєднатися до організації Глобального саміту миру”, — зазначив Зеленський.

За словами президента, у ході дзвінка підіймали і тему перебігу бойових дій.

“Я передав актуальні оборонні потреби України, особливо стосовно протиповітряної оборони та артилерії”, — поінформував глава держави.

Зеленський також наголосив на важливості своєчасного розблокування європейської допомоги обсягом 50 мільярдів євро, що “буде потужним сигналом для інших міжнародних партнерів”.


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