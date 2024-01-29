Зеленський обговорив з прем’єром Греції підготовку до саміту Україна-Балкани

Президент Володимир Зеленський 29 січня провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, щоб скоординувати спільні міжнародні зусилля.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

“Обговорили підготовку до другого саміту Україна-Балкани. Подякував Греції за участь у 4-й зустрічі радників у Давосі й запросив приєднатися до організації Глобального саміту миру”, — зазначив Зеленський.

За словами президента, у ході дзвінка підіймали і тему перебігу бойових дій.

“Я передав актуальні оборонні потреби України, особливо стосовно протиповітряної оборони та артилерії”, — поінформував глава держави.

Зеленський також наголосив на важливості своєчасного розблокування європейської допомоги обсягом 50 мільярдів євро, що “буде потужним сигналом для інших міжнародних партнерів”.