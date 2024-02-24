Політика

Зеленський обговорив з міністром оборони Швеції перспективи спільного виробництва зброї

24 Лютого 2024 20:57
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зброя, допомога, україна, швеція
Володимир Зеленський і Пол Йонсон / Фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Міністром оборони Королівства Швеція Полом Йонсоном, який прибув із візитом до нашої країни в день другої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії.

Глава держави зазначив, що візит очільника оборонного відомства Швеції є важливим знаком солідарності його країни з Україною.

«Сьогодні день початку цієї трагедії, і для нас дуже важливо, коли наші друзі перебувають тут», – сказав Президент.

Володимир Зеленський подякував уряду Швеції за потужну конкретну підтримку України, насамперед оборонну. Зокрема, за оголошений цими днями 15-й пакет на суму майже 700 млн євро, що став найбільшим за обсягом. До нього увійшли пріоритетні на сьогодні артилерійські снаряди, системи ППО, протитанкова зброя. Швеція також зробила внесок у практичне наповнення морської коаліції.

Під час зустрічі було обговорено перспективи налагодження спільного виробництва зброї та майбутні двосторонні переговори щодо підписання угоди про безпекові гарантії, наголосили в Офісі президента.

Зеленський високо оцінив підтримку з боку Швеції Української формули миру та розповів про підготовку до проведення першого Глобального саміту миру, що запланований у Швейцарії.


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