Політика

Зеленський обговорив з Макроном ситуацію на Харківщині

14 Травня 2024 15:49
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зеленський, макрон
Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський провів розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Про це глава держави написав у Х.

“Я високо ціную важливу роль Франції в реалізації Формули миру, зокрема пункту щодо ядерної безпеки. Обговорили важливість заохочення країн Глобального Півдня до участі в Саміті та скоординували позиції із цього питання”, — йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон також докладно розглянули ситуацію на фронті, зокрема на Харківському напрямку.

“Приділили особливу увагу оборонним потребам України, зокрема додатковим засобам протиповітряної оборони, артилерії, далекобійним засобам і боєприпасам”, — додав президент.


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