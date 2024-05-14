Зеленський обговорив з Макроном ситуацію на Харківщині

Президент Володимир Зеленський провів розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Про це глава держави написав у Х.

“Я високо ціную важливу роль Франції в реалізації Формули миру, зокрема пункту щодо ядерної безпеки. Обговорили важливість заохочення країн Глобального Півдня до участі в Саміті та скоординували позиції із цього питання”, — йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон також докладно розглянули ситуацію на фронті, зокрема на Харківському напрямку.

“Приділили особливу увагу оборонним потребам України, зокрема додатковим засобам протиповітряної оборони, артилерії, далекобійним засобам і боєприпасам”, — додав президент.