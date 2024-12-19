Політика

Зеленський обговорив з Макроном ідею розміщення в Україні миротворчої місії
19 Грудня 2024 07:57
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зеленський, макрон
Володимир Зеленський / ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що на переговорах у Брюсселі обговорювалася можливість розміщення миротворчої місії в Україні. 

Про це він повідомив на пресконференції після завершення зустрічей.

За словами Зеленського, консультації з цього питання тривають за підтримки президента Франції Емманюеля Макрона.

“Ми обговорювали з Емманюелем його давню ініціативу. Україна підтримує ідею миротворчої місії як посилення безпеки. Макрон уже контактував з деякими лідерами щодо цього. Процес триває, і я бачу позитивні сигнали від окремих лідерів”, — зазначив Зеленський.

Водночас він утримався від деталей щодо можливого формату місії, назвавши це “сенситивним питанням”.

“Ми обговорюємо ці деталі”, — додав президент.


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