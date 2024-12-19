Зеленський обговорив з Макроном ідею розміщення в Україні миротворчої місії

Президент Володимир Зеленський заявив, що на переговорах у Брюсселі обговорювалася можливість розміщення миротворчої місії в Україні.

Про це він повідомив на пресконференції після завершення зустрічей.

За словами Зеленського, консультації з цього питання тривають за підтримки президента Франції Емманюеля Макрона.

“Ми обговорювали з Емманюелем його давню ініціативу. Україна підтримує ідею миротворчої місії як посилення безпеки. Макрон уже контактував з деякими лідерами щодо цього. Процес триває, і я бачу позитивні сигнали від окремих лідерів”, — зазначив Зеленський.

Водночас він утримався від деталей щодо можливого формату місії, назвавши це “сенситивним питанням”.

“Ми обговорюємо ці деталі”, — додав президент.