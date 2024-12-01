Політика

Зеленський обговорив з Каєю Каллас оборонну підтримку та євроінтеграцію України
1 Грудня 2024 17:39
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Євросоюз, зеленський
Кая Каллас і Володимир Зеленський піід час переговорів у Києві 1 грудня 2024 / Фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас, повідомляє Офіс президента.

Це її перший закордонний візит як Високої представниці ЄС.

Зеленський привітав Каю Каллас зі вступом на посаду й наголосив, що Україна робитиме все можливе для здобуття членства у Європейському Союзі.

Основна тема зустрічі – потреби України в посиленні протиповітряної оборони для захисту життів українців.

Володимир Зеленський і Кая Каллас також обговорили питання перемовин про вступ України до ЄС та координацію зусиль для досягнення необхідних у цьому напрямі результатів.


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