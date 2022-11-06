Політика

Зеленський обговорив з фон дер Ляєн фінансову підтримку України

6 Листопада 2022 16:55
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зеленський

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн провели переговори телефоном 6 листопада.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Основна увага розмови була зосереджена на забезпеченні фінансової підтримки України на найближчі місяці. 

Фон дер Ляєн повідомила Зеленського, що цього тижня вона запропонує значний фінансовий пакет від ЄС у розмірі до 1,5 млрд євро на місяць, що на загальну суму становить до 18 млрд євро, що значною мірою сприятиме покриттю потреб України у фінансуванні на 2023 рік.

Обидва лідери визнали важливість забезпечення передбачуваного та регулярного фінансування основних функцій держави. Підтримка у формі пільгових довгострокових позик із покриттям процентних витрат також сприятиме реформам України та її шляху до членства в ЄС. 

Фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС продовжує надавати гуманітарну допомогу Україні, особливо взимку. 

Насамкінець лідери обговорили посилення санкцій, а також негативну роль підтримки Іраном агресії Росії та способи відповіді.


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