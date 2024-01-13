Зеленський обговорив із главою МЗС Франції оборонні потреби України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із новим міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне, який 13 січня приїхав до Києва.

Зеленський назвав символічним те, що свій перший закордонний візит Сежурне на новій посаді здійснив саме в Україну.

“І саме в такий час, коли Росія пробує різні способи, щоб наростити кількість ударів по Україні та здатність обходити нашу ППО. Я вдячний усім державам і, зокрема, Франції, за дуже серйозне зміцнення нашого повітряного щита, за незмінну підтримку на полі бою наших воїнів, допомогу нашому народу”, – сказав Зеленський.

Як повідомляється. під час зустрічі сторони обговорювали оборонні потреби України, спільне виробництво дронів, артилерії та подальше зміцнення ППО.