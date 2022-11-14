Політика

Зеленський не вірить “сигналам” Кремля про готовність до переговорів

14 Листопада 2022 14:58
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переговори, зеленський

Спілкуючись із журналістами в Херсоні, президент Зеленський наголосив, що Київ не вірить заявам Кремля щодо готовності до мирних переговорів.

“Ми готові до миру, але миру для всієї нашої країни. Це територія всієї нашої держави. Ми поважаємо міжнародне право й суверенітет кожної держави, а зараз ідеться про суверенітет нашої держави. Тому ми боремося проти російської агресії”, – заявив президент Зеленський, наголосивши, що Україна не зазіхає на Росію, але й надалі звільнятиме окуповані росіянами території.

“Нас не цікавить територія інших країн. Нас цікавить лише деокупація нашої країни, наших територій. Тому я не знаю, що буде наступним, але це буде”, – наголосив Володимир Зеленський.

Він також підкреслив, що Херсон був звільнений українським військом “високою ціною”, а не завдяки відходу росіян:

“Ніхто так просто нічого не віддає. Ціна цієї війни висока. Людей поранено, велика кількість загиблих. Тому (російські війська) відійшли чи втекли – ми вважаємо, що втекли, тому що наша армія оточила ворога, і вони були в небезпеці. Були запеклі бої, і результат – ми сьогодні на Херсонщині”, – заявив президент Зеленський.

Водночас український президент також подякував НАТО та іншим партнерам за допомогу у захисті проти Росії, наголосивши, що надання США артилерійських систем HIMARS змінило ситуацію на полі бою.


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