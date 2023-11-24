Зеленський не чекає на виклики після виборів у Нідерландах

Результати виборів у Нідерландах, на яких перемогла ультраправа “Партія свободи”, не створять викликів для України найближчим часом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом.

“Що стосується Нідерландів, прошу вас не бути в шоці. Ми, мені здається, у хороших відносинах. І сьогодні статус наших відносин також триває і він підтримується прем’єр-міністром (Марком Рютте). Я впевнений у Рютте і я думаю, що найближчим часом викликів не буде”, – наголосив глава української держави.