Зеленський наступного тижня відвідає Румунію, – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає з візитом Румунію.

Про це повідомляє румунський телеканал Digi24.

Це буде перший візит українського президента до Румунії з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

За даними телеканалу, візит Зеленського не є частиною турне кількома країнами. Це буде спеціальний візит лише до Румунії, де президент України зустрінеться з президентом Клаусом Йоганнісом та іншими румунськими посадовцями.

Телеканал нагадав, що раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував приїзд Зеленського до Румунії “зовсім скоро”.

Президенти Йоганніс і Зеленський зустрічалися в четвер у іспанській Гранаді, в рамках саміту Європейської політичної спільноти.

Румунський прем’єр і кілька міністрів також повинні відвідати Київ, “щоб встановити якомога більше точок співпраці”. Йдеться про безпеку, а також про енергетику, сільське господарство та інші питання.