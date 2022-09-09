Політика

Зеленський нагородив Байрактара

9 Вересня 2022 20:18
25

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором турецької компанії «Байкар» Халуком Байрактаром.

Як повідомляє Офіс президента, основну увагу співрозмовники приділили подальшій співпраці України з компанією для посилення обороноздатності української армії.

Сторони також обговорили деталі будівництва заводу «Байкар» в Україні та виробництво нової продукції з використанням українських деталей.

Володимир Зеленський високо оцінив внесок Халука Байрактара та його компанії у збільшення потужності українських Збройних Сил у боротьбі з агресором і вручив йому орден «За заслуги» І ступеня.

«Кожен в Україні знає, що таке «Байрактар», знає вашу компанію. Дякую вам, дякую Президенту Ердогану за вашу підтримку й підтримку громадян Туреччини в цій війні з російською агресією», – сказав Глава держави.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
Думки
Юрій БУТУСОВ

8 сентября – день освобождения Балаклеи
Віталій ПОРТНИКОВ

Сегодня в гости к нам пришел
Александр КИРШ

Европа и США: трусость в квадрате
Юрій БУТУСОВ

Оперативна обстановка 6 вересня:
усі думки
ТОП-новини
9 Вересня 2022 18:37
60

ЗСУ знищили 3 пункти управління, понтонну переправу та 28 об’єктів скупчення живої сили та техніки рашистів – Генштаб
9 Вересня 2022 20:18
25

Зеленський нагородив Байрактара
9 Вересня 2022 20:07
76

Відеофакт: Друга армія світу веде “від’ємний наступ”
9 Вересня 2022 19:49
22

ЄС оприлюднив рекомендації щодо видачі віз росіянам
9 Вересня 2022 18:43
33

Нафтогаз знов судитиметься з Газпром
Останні новини
усі новини