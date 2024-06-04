Зеленський нагородив 264 українських захисників, 122 з них — посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 264 захисників України, 122 з них – посмертно. Про це йдеться в указі №346/2024.

Нагороди призначені за мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовідданість військовому обов’язку.

Відзнаку президента України “Хрест бойових заслуг” отримав солдат Володимир Войців.

Решту оборонців президент постановив нагородити орденами Богдана Хмельницького та “За мужність”, медалями “Захиснику Вітчизни” й “За врятування життя”.