Суспільство

Зеленський нагородив 264 українських захисників, 122 з них — посмертно

4 Червня 2024 20:10
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Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 264 захисників України, 122 з них – посмертно. Про це йдеться в указі №346/2024.

Нагороди призначені за мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовідданість військовому обов’язку.

Відзнаку президента України “Хрест бойових заслуг” отримав солдат Володимир Войців.

Решту оборонців президент постановив нагородити орденами Богдана Хмельницького та “За мужність”, медалями “Захиснику Вітчизни” й “За врятування життя”.


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