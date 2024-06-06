Суспільство

Зеленський наголосив, що підрив Каховської ГЕС був свідомим і прорахованим російським злочином

6 Червня 2024 12:32
каховська гес
Підрив Каховської ГЕС / Telegram

За рік з дня підриву окупантами Каховської ГЕС президент України заявив, що це був свідомий і прорахований злочин

Про це він написав у Telegram.

“Рік тому російські окупанти підірвали греблю та будівлі Каховської ГЕС. Це був свідомий і прорахований злочин – один із найбільших їхніх злочинів проти природи та людей усього нашого регіону. Навіть точну кількість загиблих зараз з’ясувати неможливо, бо наймасштабнішого удару зазнала окупована частина Херсонщини”, – зазначив він.

Зеленський наголосив, що внаслідок трагедії постраждали щонайменше десятки тисяч людей, сотні тисяч залишилися без питної води. Також були затоплені значні території України та знищене Каховське водосховище.

“Яке забезпечувало, зокрема, стабільність роботи Запорізької атомної станції – найбільшої у Європі. Безпосередні наслідки цього злочину відчувалися навіть у сусідніх країнах нашого Чорноморського регіону”, – додав президент. 

Він зазначив, що за рік Україні вдалося частково ліквідувати наслідки російського удару. 

“Я вдячний усім, хто рятував людей, допомагав забезпечувати житлом, відновлював постачання питної води. Це значна робота. І не менш значною роботою буде притягнення Росії до справедливої відповідальності за цей та інші злочини війни – свідомі російські удари по людях і людяності, по всьому живому. Усі, хто працює заради справедливості для України та заради відновлення нашої країни, є захисниками життя”, – підкрслив Зеленський.


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