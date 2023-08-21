Суспільство

Перша нитка водогону, побудована після підриву Каховської ГЕС, запрацювала

21 Серпня 2023 16:41
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каховська гес

У понеділок була запущена перша нитка магістрального водогону на ділянці “Інгулець – Кряжеве”, який  почали будувати на третій день теракту на Каховській ГЕС – він забезпечить водою чверть населення Кривого Рогу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства відновлення.

Нитку водогону почали будувати на третій день після російського теракту на Каховській ГЕС. У цілому ланка “Інгулець – Кряжеве” складається з чотирьох ниток. Запуск решти трьох має відбутись на початку осені.

Зазначається, що за прозорості будівництва на кожній ділянці залучені інженери-консультанти та незалежний технагляд. Роботи на будівництві водогону тривають безперервно та цілодобово. Впровадженням проєкту займається Державне агентство відновлення за сприяння місцевої та обласної влади.

У Мінвідновлення нагадують, що через російський теракт на Каховській ГЕС перебої з водопостачанням мають близько мільйона українців. У деяких населених пунктах воду підвозять цистернами, а питну воду люди купують в пляшках.

Згодом за підтримки USAID буде проведено комплексний технічний аудит проєктної документації на будівництво усіх трьох ділянок магістральних водогонів.


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