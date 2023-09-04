Суспільство

Україна завершила ліквідацію наслідків після підриву окупантами Каховської ГЕС

4 Вересня 2023 19:43
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каховська гес

Україна завершила ліквідацію наслідків після теракту на Каховській ГЕС, при цьому вдалося уникнути спалахів інфекційних хвороб, зокрема холери.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

“Завдяки злагодженій роботі спеціалістів Центрів контролю та профілактики хвороб та медиків, екстрених служб та оперативному обміну інформацією з органами місцевого самоврядування і тому, що люди дослухались до обмежень та рекомендацій, вдалося уникнути спалахів інфекційних хвороб”, – зазначив Кузін.

За словами головного санлікаря, на постраждалих територіях було розгорнуто три інфекційних хаби. Більш ніж три тисячі людей із гострою кишковою інфекцією були обстежені на холеру — холери не виявлено в жодному випадку.

Загалом, якщо у перші дні після затоплення внаслідок руйнування Каховської ГЕС за бактеріологічними показниками невідповідність санітарним нормам сягала 35%, зараз рівень забруднення водойм знизився до відхилення у 10% в окремих точках моніторингу.

Моніторинг морської та річкової води з поверхневих водойм продовжуватиметься й надалі.

“У разі фіксації відхилень чи невідповідності санітарно-гігієнічним нормам Центри контролю та профілактики хвороб інформуватимуть органи місцевого самоврядування та громади щодо можливих ризиків”, – повідомив Кузін.

Також, з липня на територіях постраждалих громад, де вода повністю відступила, а земля підсохла, фахівці дослідили понад 100 проб ґрунту на територіях Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали затоплення.


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