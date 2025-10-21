Зеленський: ми домовилися з Трампом спробувати організувати діалог на нинішній лінії фронту

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та США домовилися спробувати організувати дипломатичний діалог, виходячи з нинішньої лінії фронту. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

«Ми провели зустріч із Президентом Сполучених Штатів Америки, і ми домовилися, що саме так спробуємо організувати діалог – на лінії, яка є зараз. Саме таким був сигнал Президента Трампа його команді. Це було й публічно», — сказав Зеленський.

За його словами, лінія фронту може стати початком дипломатії, тоді як Росія робить усе, щоб «зіскочити» з будь-яких переговорів. Президент наголосив, що саме питання далекобійної зброї є ключовим для тиску на Кремль: «Чим більше української далекобійності, тим більша російська готовність закінчити війну».

Зеленський також анонсував підписання нової оборонної угоди з європейськими партнерами, яка стане частиною системи довгострокових гарантій безпеки для України. «Буде хороша й багато в чому абсолютно нова угода щодо наших оборонних спроможностей», — зазначив він.

Президент підкреслив, що пріоритетом для України залишається посилення протиповітряної оборони та розширення можливостей для отримання далекобійних систем.