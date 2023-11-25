Зеленський: Кремль пишається тим, що може вбивати

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку дронів-камікадзе на Україну цієї ночі.

Він звернув увагу, що наймасованіша атака відбулася у ніч на день памʼяті жертв Голодомору.

“Більше 70 «шахедів» у ніч на день памʼяті жертв Голодомору-геноциду. Свідомий терор. Саме в цей час. Керівництво Росії гордиться тим, що може вбивати”, – зазначив він.

За словами Зеленського, Сили оборони збили більшість дронів. “На жаль, не всі. Але працюємо далі, щоб посилити нашу ППО та збивати більше. І працюємо далі, щоб обʼєднати світ у захисті від російського терору. Держава-терорист повинна програти і відповідати за скоєне”, – написав він у соцмережі.