Політика

Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову

14 Грудня 2023 08:25
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польща, зеленський

Президент України Володимир Зеленський і новий прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск провели першу телефонну розмову.

Зеленський повідомив про це у своєму Twitter (X), зазначивши, що розмова відбулася під час його перебування у Норвегії.

Президент розповів, що привітав Туска з призначенням і “початком нової сторінки” у двосторонніх відносинах України та Польщі.

“Напередодні засідання Європейської ради обговорили її майбутні рішення, що сприятимуть єдності всієї європейської спільноти. Почув слова щирої підтримки. Ми ще сильніші, коли ми разом – Україна та Польща.

Переконаний, що з новим урядом Польщі пришвидшимо розв’язання всіх питань наших відносин на взаємовигідній основі”, – розповів Володимир Зеленський.

Він зазначив, що узгодив з Туском графік подальших контактів та запросив його відвідати Україну “за найближчої нагоди”.


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