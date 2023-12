Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову

Президент України Володимир Зеленський і новий прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск провели першу телефонну розмову.

Зеленський повідомив про це у своєму Twitter (X), зазначивши, що розмова відбулася під час його перебування у Норвегії.

Президент розповів, що привітав Туска з призначенням і “початком нової сторінки” у двосторонніх відносинах України та Польщі.

“Напередодні засідання Європейської ради обговорили її майбутні рішення, що сприятимуть єдності всієї європейської спільноти. Почув слова щирої підтримки. Ми ще сильніші, коли ми разом – Україна та Польща.

Переконаний, що з новим урядом Польщі пришвидшимо розв’язання всіх питань наших відносин на взаємовигідній основі”, – розповів Володимир Зеленський.

Він зазначив, що узгодив з Туском графік подальших контактів та запросив його відвідати Україну “за найближчої нагоди”.

