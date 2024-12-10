Зеленський і Туск домовилися зустрітись найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час якої сторони узгодили майбутні візити для покращення координації дій.

Про це ідеться в дописі глави держави у соцмережі «Х».

Зеленський подякував польському уряду за постійну підтримку України та реалізацію нового пакета військової допомоги. Лідери також обговорили прогрес України на шляху до євроінтеграції та пріоритети піврічного головування Польщі в Раді ЄС, яке розпочнеться у січні.

Президент наголосив на важливості тісної співпраці та координації дій для вирішення актуальних викликів.