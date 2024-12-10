Політика

Зеленський і Туск домовилися зустрітись найближчим часом
10 Грудня 2024 20:37
читать на русском →
зеленський
Володимир Зеленський та Дональд Туск / ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час якої сторони узгодили майбутні візити для покращення координації дій.

Про це ідеться в дописі глави держави у соцмережі «Х».

Зеленський подякував польському уряду за постійну підтримку України та реалізацію нового пакета військової допомоги. Лідери також обговорили прогрес України на шляху до євроінтеграції та пріоритети піврічного головування Польщі в Раді ЄС, яке розпочнеться у січні.

Президент наголосив на важливості тісної співпраці та координації дій для вирішення актуальних викликів.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Грудня 2024 20:43

США виділили Україні позику на $20 млрд з конфіскованих російських активів
10 Грудня 2024 18:54

Щоб остаточно закрити небо нам потрібно ще 10-12 Patriot – Зеленський
10 Грудня 2024 17:45

Трамп назвав Трюдо губернатором штату Канада
10 Грудня 2024 17:32

Найбільші банки України обмежують карткові перекази: подробиці меморандуму
10 Грудня 2024 16:31

Росіяни атакували Запоріжжя: 11 поранених, зруйнована приватна клініка
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
усі думки