Прикордонники не пустили за кордон фейкове подружжя з Харкова

У пункті пропуску “Краківець” прикордонники Львівського загону викрили чоловіка з жінкою з Харкова, які уклали фіктивний шлюб задля виїзду за кордон.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

За даними прикордонників, 48-річний житель Харкова одружився з 49-річною землячкою, жінці з інвалідністю III групи. Вони нібито їхали у Варшаву до доньки чоловіка.

“Зʼясувалося, що послуги дружини чоловіку обійшлись у 2 тис. доларів США. Також чоловік пообіцяв придбати зворотний квиток, дати кошти на дрібні витрати та оплатити готель”, – розповіли в ДПСУ.

Як результат, про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 332 ККУ “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України”, оперативні співробітники Львівського загону направили повідомлення до Нацполіції.