Кримінал

Прикордонники не пустили за кордон фейкове подружжя з Харкова
10 Січня 2025 14:45

У пункті пропуску “Краківець” прикордонники Львівського загону викрили чоловіка з жінкою з Харкова, які уклали фіктивний шлюб задля виїзду за кордон.  

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

За даними прикордонників, 48-річний житель Харкова одружився з 49-річною землячкою, жінці з інвалідністю III групи. Вони нібито їхали у Варшаву до доньки чоловіка.

“Зʼясувалося, що послуги дружини чоловіку обійшлись у 2 тис. доларів США. Також чоловік пообіцяв придбати зворотний квиток, дати кошти на дрібні витрати та оплатити готель”, – розповіли в ДПСУ.

Як результат, про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 332 ККУ “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України”, оперативні співробітники Львівського загону направили повідомлення до Нацполіції.

Затримання псевдоподружжя з Харкова / Фото: ДПСУ

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Січня 2025 11:10

Міністерство юстиції відновило роботу всіх основних реєстрів після кібератаки Росії
10 Січня 2025 14:22

Названо найпопулярніші статті української Вікіпедії у 2024 році
10 Січня 2025 12:59

На Харківщині взяли в полон італійського піцайоло, що воював на боці РФ
10 Січня 2025 12:34

У “Дію” тепер разом зі штрафом приходитиме фото і відео моменту порушення ПДР
10 Січня 2025 11:58

Україна отримала 3 млрд євро від ЄС за рахунок російських активів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки